Станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории перелёта к Луне

Автоматическая станция «Луна-25» второй раз успешно скорректировала траекторию своего перелёта к естественному спутнику Земли.

РИА Новости © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Об этом пресс-служба «Роскосмоса» сообщила в Telegram.

«Двигательная установка станции включилась в 06:40 мск и проработала 24,3 секунды», — уточняется в сообщении.

Все системы станции функционируют штатно, а связь с ней остаётся устойчивой.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».