Космонавт Блинов рассказал, реально ли построить лунную базу в кратере

Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии «Sirius-21» Олег Блинов в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, реально ли построить лунную базу в кратере.

«В принципе, может быть и да, но для того, чтобы объекты все доставить именно в этот кратер, необходимо обеспечить большее пространство для того, чтобы обеспечить мягкую посадку и в дальнейшем транспортирование груза при помощи уже больших грузоподъёмных механизмов...», — сказал он.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции «Луна-25» с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

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