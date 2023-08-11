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Корреспондент рассказал об обстановке на Восточном перед запуском ракеты со станцией «Луна-25»

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Корреспондент Сергей Тюрин в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал об обстановке на космодроме Восточный перед запуском ракеты со станцией «Луна-25».

«Конечно, наиболее интересная вещь, которую можно увидеть здесь на Восточном до пуска ракеты — это та самая знаменитая, уже ставшая визитной карточкой космодрома мобильная башня обслуживания. Сейчас она уже, кстати, практически или полностью отведена и можно увидеть ракету, которую она открывает для всех заинтересованных зрителей», — отметил он. 

Корреспондент рассказал, что башня предназначена для удобства работы всех сотрудников и стартового расчёта.

По его словам, башня отводится для того, чтобы обнажить ракету и показать, что она полностью готова к старту.

Тюрин также сообщил, что знаменательный исторический пуск вызвал огромный ажиотаж не только в России, по всему миру. По его словам, в Амурской области, большое количество людей хотели попасть на космодром.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

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