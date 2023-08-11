Космонавт Артемьев рассказал, что процесс создания лунной базы следует начинать с разведывательных миссий

Космонавт Олег Артемьев в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, как он видит процесс создания лунной базы, что, по его мнению, самое сложное и с чего следует начать.

«Мы сегодня и начинаем это. Начать надо с разведывательных миссий. Надо посмотреть, прилететь туда, прилуниться, отработать этот этап, вернуться к тому, что мы когда-то умели, то есть научиться прилуняться. Ну и затем, конечно же, исследовать то место, где в будущем может быть эта лунная база», — заявил Артемьев.

По его словам, разведывательные миссии «Луна-25» и последующие «Луна-26» и «Луна-27» нужны для того, чтобы понять, стоит ли там вообще делать лунную базу.

«Если мы решим, что там, то тогда уже начинается следующий этап», — сказал космонавт.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

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