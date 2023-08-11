RT и «Роскосмос» показали, как устроена станция «Луна-25»

В специальной трансляции RT и «Роскосмос» показали, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

Руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин в интервью RT рассказал, что основными частями станции являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство.

На приборном контейнере расположены все служебные и научные системы.

Также аппарат оборудован двигателем для торможения и дополнительными двигателями для коррекции орбиты и мягкой посадки.

Сверху приборного контейнера находится антенный комплекс.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о подготовке полётов в дальний космос, а также о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости эфира — группа UMA2RMAN.

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