Космонавт Вагнер: сегодня есть много технологий, позволяющих человеку долететь до Луны

Космонавт госкорпорации «Роскосмос», Герой России Иван Вагнер в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что в настоящее время есть много технологий, позволяющих долететь до Луны.

По его словам, ему с детства хотелось летать на другие планеты. «Если быть реалистом, в обозримом будущем может быть» высадка на Луну российских космонавтов, считает Вагнер.

«Сегодня есть очень много технологий, которые нам позволяют долететь до Луны», — заявил он.

Космонавт напомнил, что в рамках эксперимента «Созвездие» был «придуман один из этапов» — с ровером, имеющим нетипичное управление.

«В обычной жизни мы вряд ли будем где-то этот навык приобретать. Но в любом случае это определённая наработка, которая потом будет использоваться с точки зрения эргономики управления, с точки зрения формирования операторских навыков и так далее», — сказал Вагнер.

«За следующие 20 лет очень бы хотелось, чтобы человечество прилетело на Луну не просто флаг воткнуть, взять пару образцов грунта и улететь обратно», — признался он.

Космонавт рассказал, что его дипломная работа в университете была посвящена теме транспортировки грузов по поверхности Луны с помощью баллистических управляемых перелётов.

«Я ещё с университета так вот потихонечку к Луне в мыслях прирастал. Конечно, хочется дождаться этого момента. Прежде чем лететь на другие планеты, нам надо научиться работать на этих планетах, строить там инопланетные базы, создавать системы в этих условиях, отрабатывать эти системы — как это будет всё происходить. Поэтому Луна — это на самом деле идеальный ближайший полигон, на котором мы это всё можем отработать. Что касается уже лично меня, то моё здоровье к этому моменту должно позволять выполнять полёты на Луну», — рассказал он.

Космонавт добавил, что самые яркие впечатления во время своих полётов в космос он получил, глядя на нашу планету.

«Вид Земли в иллюминаторе — это, наверное, самые яркие впечатления. Ты понимаешь, что Земля-то — она одна на нас на всех! Да, наша задача — беречь Землю. Даже если мы когда-нибудь полетим на другую планету (чего, конечно, очень хочется) — там будет интересно, но там не будет таких условий комфортных, как здесь, на Земле», — отметил он.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости — группа UMA2RMAN.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».