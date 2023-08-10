Астроном Зайцев: приближение крупного астероида никак не угрожает Земле
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Астероиды такого размера пролетают рядом с Землёй достаточно редко, отметил специалист в беседе с телеканалом «360».
По его словам, в год их насчитывается порядка 300, однако значительно меньшего размера — от нескольких метров до нескольких сотен метров.
Зайцев отрицательно ответил на вопросы о том, могут ли жители планеты как-то ощутить на себе предстоящий полёт астероида и есть ли опасность от его приближения.
Он также усомнился, что астероид можно будет увидеть невооружённым глазом.
Ранее сообщалось, что астероид 6037 (1988 EG) совершит приближение к планете 23 августа в 08:18 UTC (11:18 мск). Минимальное расстояние до Земли будет составлять около 6,1 млн км.