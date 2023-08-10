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Астроном Зайцев: приближение крупного астероида никак не угрожает Земле

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Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев прокомментировал новость о том, что к Земле приближается потенциально опасный астероид до 1 тыс. м в диаметре. По сообщениям NASA, 23 августа он приблизится к планете на 6 млн км.
Астроном Зайцев: приближение крупного астероида никак не угрожает Земле
  • Gettyimages.ru

Астероиды такого размера пролетают рядом с Землёй достаточно редко, отметил специалист в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в год их насчитывается порядка 300, однако значительно меньшего размера — от нескольких метров до нескольких сотен метров.

Зайцев отрицательно ответил на вопросы о том, могут ли жители планеты как-то ощутить на себе предстоящий полёт астероида и есть ли опасность от его приближения.

Он также усомнился, что астероид можно будет увидеть невооружённым глазом.

Ранее сообщалось, что астероид 6037 (1988 EG) совершит приближение к планете 23 августа в 08:18 UTC (11:18 мск). Минимальное расстояние до Земли будет составлять около 6,1 млн км.

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