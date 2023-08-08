RT и «Роскосмос» подготовили ролик о том, как могут выглядеть квартиры на Луне в будущем

RT и «Роскосмос» в рамках спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» подготовили ролик о том, как могут выглядеть квартиры на Луне в будущем.

В проморолике показано, как семья с ребёнком узнаёт от искусственного интеллекта, какие преимущества их ожидают при жизни в квартире на спутнике Земли: «современные планировки, море изобилия в пешей доступности, привычная атмосфера уюта, идеальный микроклимат круглый год и никаких тёмных сторон».

«А наши виды — просто космос. ЖК «Луна-парк». С новосельем и с новолунием», — отмечается в ролике.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в новейшей истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости — группа UMA2RMAN.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».