Узнать больше

RT и «Роскосмос» подготовили ролик о том, как могут выглядеть квартиры на Луне в будущем

Короткая ссылка
RT и «Роскосмос» в рамках спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» подготовили ролик о том, как могут выглядеть квартиры на Луне в будущем.

В проморолике показано, как семья с ребёнком узнаёт от искусственного интеллекта, какие преимущества их ожидают при жизни в квартире на спутнике Земли: «современные планировки, море изобилия в пешей доступности, привычная атмосфера уюта, идеальный микроклимат круглый год и никаких тёмных сторон».

«А наши виды — просто космос. ЖК «Луна-парк». С новосельем и с новолунием», — отмечается в ролике.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в новейшей истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости — группа UMA2RMAN.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить