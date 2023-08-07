В «Роскосмосе» заявили, что Россия готова открывать дорогу на Луну для всех заинтересованных стран

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил в интервью RT, что российская миссия «Луна-25» является миссионерской, а Россия готова открывать дорогу на Луну для всех заинтересованных стран.

«Луна, она уже, наверное, последние десятилетия, в принципе, всеми воспринимается как фактически ещё один континент Земли. Она доступна, условно, по космическим меркам, потому что полёт туда — это несколько суток, полёт к Марсу, например, — это девять месяцев», — сказал Блошенко.

Также он заявил, что у Луны, как у ближайшей соседки Земли, есть определённые привлекательные аспекты с научной точки зрения, которые подлежат изучению.

«Кроме того, конечно, поскольку, как я сказал, это потенциально ещё один континент Земли, как в своё время Россия Сибирью прирастала при Ермаке, так вот Земля будет прирастать Луной», — отметил исполнительный директор.

Он добавил, что «мы нация и страна, которая, в общем-то, открыла дорогу человечеству в космос, и просто, и пилотируемый, поэтому мы готовы, наша миссия — такая миссионерская, то есть мы готовы открывать эту дорогу для всех заинтересованных стран». В том числе Россия готова делиться с другими странами технологиями «в тех пределах, в которых это не угрожает нашим национальному суверенитету и безопасности», подчеркнул Блошенко, а также проводить обучение и подготовку кадров.

Также российская сторона готова «формировать региональных операторов в этой космической деятельности, стран-лидеров в этой космической деятельности и помогать им стать полноценными космическими державами».

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

Смотрите трансляцию на сайте RT, в сообществе телеканала во «ВКонтакте», а также на ресурсах «Роскосмоса».