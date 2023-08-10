В «Роскосмосе» рассказали, что буровая установка станции «Луна-25» проанализирует состав почвы и другие компоненты

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил в интервью RT, что на борту межпланетной автоматической станции «Луна-25» есть специальная буровая установка, которая на 40 см заглубится в поверхность Луны и проанализирует состав почвы и другие компоненты.

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«Эта «Луна» от предыдущей отличается своей, собственно, научной программой. Потому что здесь на борту у нас идёт специальная буровая установка, которая на 40 см заглубится в поверхность Луны, соберёт и проанализирует на борту состав почвы и другие компоненты и отправит эти данные на Землю», — отметил исполнительный директор.

Кроме этого, по его словам, будет анализироваться обстановка радиационная, электромагнитная, пылевая на поверхности Луны.

«Главная задача этой миссии — это поиск и точный элементный анализ воды», — сказал Блошенко.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в новейшей истории России отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости — группа UMA2RMAN.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

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