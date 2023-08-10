Исполнительный директор «Роскосмоса» Блошенко: 12 зон было изначально рассмотрено под место посадки «Луны-25»

Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил в интервью RT, что 12 зон было изначально рассмотрено под место посадки «Луны-25», из которых выбрали резервное и основное место посадки.

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Блошенко подчеркнул, что это будет первая посадка на Южный полюс Луны, потому что все остальные станции — отечественные и зарубежные — прилунялись в приэкваториальной зоне Луны.

«12 зон были изначально рассмотрены под место посадки «Луны-25», из них выбрано три, из них выбрано одно основное и резервное место посадки», — рассказал он.

По его словам, в «Роскосмосе» надеются, что выбранный регион Луны «подтвердит свою готовность в последующем принять человека и вот он и станет той самой зоной размещения международной лунной станции».

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в новейшей истории России отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости — группа UMA2RMAN.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

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