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В РАН прокомментировали сообщение о строительстве крупного солнечного телескопа в Бурятии

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Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал сообщение о том, что на Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН будет построен солнечный телескоп-коронограф. Он назвал это проектом мирового масштаба.
В РАН прокомментировали сообщение о строительстве крупного солнечного телескопа в Бурятии
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Мы должны уметь прогнозировать опасные явления на Солнце, а для этого необходимы такие новые инструменты, которые входят в состав Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Все они в совокупности смогут не только обогатить науку новыми знаниями, но и сделать нашу жизнь более безопасной», — сказал Красников в беседе с «Российской газетой».

Проект КСТ-3 включает 30-метровую башню для телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса.

Телескоп с зеркалом диаметром 3 м предназначен для изучения природы магнитных полей и циклов солнечной активности.

Ранее сообщалось, что строительство начнётся в этом году, сдать телескоп в эксплуатацию планируют к 2030-му.

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