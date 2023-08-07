В РАН прокомментировали сообщение о строительстве крупного солнечного телескопа в Бурятии

Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал сообщение о том, что на Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН будет построен солнечный телескоп-коронограф. Он назвал это проектом мирового масштаба.

«Мы должны уметь прогнозировать опасные явления на Солнце, а для этого необходимы такие новые инструменты, которые входят в состав Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Все они в совокупности смогут не только обогатить науку новыми знаниями, но и сделать нашу жизнь более безопасной», — сказал Красников в беседе с «Российской газетой».

Проект КСТ-3 включает 30-метровую башню для телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса.

Телескоп с зеркалом диаметром 3 м предназначен для изучения природы магнитных полей и циклов солнечной активности.

Ранее сообщалось, что строительство начнётся в этом году, сдать телескоп в эксплуатацию планируют к 2030-му.