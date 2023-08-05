Около Байкала началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Бурятии у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа.

Как рассказал ТАСС первый заместитель директора ИСЗФ Сергей Олемской, этот телескоп будет самым большим в Евразии. Его проектирование завершилось лишь в прошлом году.

«Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство. И в этом году вышло распоряжение правительства России о начале строительства уникального научного инструмента — солнечного телескопа», — указал он.

Вместе с этим директор ИСЗФ уточнил, что в 2023 году планируется только подготовка строительной площадки, а уже в начале следующего года будут привлечены субподрядные организации на определённые виды работ.

Телескоп планируется ввести в строй в 2030 году.

В январе учёные Российской академии наук смогли с помощью роботизированного телескопа обнаружить восемь потенциальных экзопланет впервые в истории российских наблюдений.