Эксперт Черных рассказала о правилах регулирования трений между странами в освоении Луны

Эксперт по космическому праву Ирина Черных рассказала RT об основных правилах регулирования отношений между государствами в освоении Луны.

Черных рассказала, что в настоящее время в мире действует принцип свободы использования космического пространства, включая Луну.

«И Штаты, и Российская Федерация могут свободно осуществлять свою космическую деятельность. Трения могут возникнуть в точке пересечения этой деятельности. Например, если Российской Федерации и Соединённым Штатам Америки интересен конкретный периметр, конкретная территория», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что сегодня не выработаны детализированные правила действий государств в этих ситуациях.

«Есть основополагающие принципы... — это принцип международного сотрудничества, принцип обмена информацией через дипломатические каналы, через информирование Генерального секретаря Организации Объединённых Наций. И все эти доступные способы на данный момент государства могут использовать», — заключила Черных.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

Смотрите трансляцию на сайте RT, в сообществе телеканала во «ВКонтакте», а также на ресурсах «Роскосмоса».