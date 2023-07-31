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Путин подписал указ о награждении космонавта Шкаплерова орденом Гагарина

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Президент России Владимир Путин наградил заместителя начальника управления центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина.
Путин подписал указ о награждении космонавта Шкаплерова орденом Гагарина
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил наградить Шкаплерова за вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за мужество, проявленное в ходе длительного космического полёта на МКС.

Ранее сообщалось, что государственные награды получили бойцы Южного военного округа и Черноморского флота, которые проявили героизм во время отражения атак ВСУ в Запорожской области.

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