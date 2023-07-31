Путин подписал указ о награждении космонавта Шкаплерова орденом Гагарина
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин поручил наградить Шкаплерова за вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за мужество, проявленное в ходе длительного космического полёта на МКС.
Ранее сообщалось, что государственные награды получили бойцы Южного военного округа и Черноморского флота, которые проявили героизм во время отражения атак ВСУ в Запорожской области.