Путин подписал указ о награждении космонавта Шкаплерова орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил заместителя начальника управления центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин поручил наградить Шкаплерова за вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за мужество, проявленное в ходе длительного космического полёта на МКС.

Ранее сообщалось, что государственные награды получили бойцы Южного военного округа и Черноморского флота, которые проявили героизм во время отражения атак ВСУ в Запорожской области.