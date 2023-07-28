Проявившие героизм при отражении атак в Запорожской области бойцы России получили награды

Российские бойцы Южного военного округа и Черноморского флота, проявившие героизм при отражении атак ВСУ в Запорожской области, получили государственные награды.

Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Награды военным вручил замглавы Минобороны Виктор Горемыкин.

Отличившиеся при отражении атак ВСУ на Ореховском направлении бойцы ЮВО и ЧФ награждены орденами Мужества, медалями Жукова, Суворова, а также медалями «За отвагу», «За храбрость».

«Вы продемонстрировали верность воинской присяге, верность воинскому долгу, вы надежда и опора страны», — сказал Горемыкин.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области.