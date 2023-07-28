Учёные оживили червя, пролежавшего около 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте
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Как отмечается в исследовании, размещённом на сайте PLOS Genetics, червь принадлежит к родам Panagrolaimus и Plectus.
«Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи рода Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (около 46 тыс. лет назад)», — говорится в сообщении.
Учёные утверждают, что их открытие представляет важность для понимания процесса эволюции.
Уточняется, что выживание таких особей может поспособствовать возрождению вымерших видов.
Ранее сообщалось, что новосибирские учёные обнаружили вирус-бактериофаг, заражающий бактерии. Он может быть эффективным в борьбе с бактериями-аэромонадами, не поддающимися традиционным антибиотикам.
В июне стало известно, что в Алтайском крае обнаружили новый вид грибообразных слизевиков, убивающих устойчивые бактерии.