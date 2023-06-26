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В Алтайском крае обнаружили новый вид слизевиков, убивающих бактерии

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Новый вид грибообразных слизевиков, убивающих устойчивые бактерии, обнаружили в Алтайском крае.
В Алтайском крае обнаружили новый вид слизевиков, убивающих бактерии
  • Gettyimages.ru
  • © nicolas_

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Во время экспедиции в Ленточные боры в Алтайском крае биологи обнаружили новый для науки вид грибообразных слизевиков, содержащих более 100 различных биологически активных веществ. Многие из них проявляют высокую антибактериальную активность, в том числе против устойчивых к антибиотикам штаммов золотистого стафилококка.

Открытие будет способствовать разработке новых лекарств против устойчивых бактерий.

Ранее биолог Алексеев рассказал в беседе с RT о важности  употребления достаточного количества клетчатки в условиях тревожности.

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