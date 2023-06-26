В Алтайском крае обнаружили новый вид слизевиков, убивающих бактерии
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.
Во время экспедиции в Ленточные боры в Алтайском крае биологи обнаружили новый для науки вид грибообразных слизевиков, содержащих более 100 различных биологически активных веществ. Многие из них проявляют высокую антибактериальную активность, в том числе против устойчивых к антибиотикам штаммов золотистого стафилококка.
Открытие будет способствовать разработке новых лекарств против устойчивых бактерий.
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