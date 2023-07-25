Российские системы обеспечили NASA связь с экипажем на МКС во время сбоя
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«Сегодня утром... у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — цитирует его РИА Новости.
По словам Монталбано, проблема была на Земле. Спустя 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось связаться с экипажем через российские системы.
Он подчеркнул, что станция и экипаж не подверглись опасности.
Ранее издание Daily Star предупреждало о мощной солнечной буре в будущем, которая может привести к «интернет-апокалипсису».
Отмечалось, что из-за солнечной бури может произойти «коллапс в некоторых системах энергоснабжения».