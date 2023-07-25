Российские системы обеспечили NASA связь с экипажем на МКС во время сбоя

Проблемы с электроснабжением Центра управления полетами в Хьюстоне привели к потере связи с МКС, с экипажем удалось связаться благодаря российским системам, сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано.

«Сегодня утром... у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — цитирует его РИА Новости.

По словам Монталбано, проблема была на Земле. Спустя 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось связаться с экипажем через российские системы.

Он подчеркнул, что станция и экипаж не подверглись опасности.

Ранее издание Daily Star предупреждало о мощной солнечной буре в будущем, которая может привести к «интернет-апокалипсису».

Отмечалось, что из-за солнечной бури может произойти «коллапс в некоторых системах энергоснабжения».