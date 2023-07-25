Узнать больше

Российские системы обеспечили NASA связь с экипажем на МКС во время сбоя

Короткая ссылка
Проблемы с электроснабжением Центра управления полетами в Хьюстоне привели к потере связи с МКС, с экипажем удалось связаться благодаря российским системам, сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монталбано.
Российские системы обеспечили NASA связь с экипажем на МКС во время сбоя
  • Gettyimages.ru
  • © dima_zel

«Сегодня утром... у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — цитирует его РИА Новости.

По словам Монталбано, проблема была на Земле. Спустя 20 минут после обнаружения проблемы NASA удалось связаться с экипажем через российские системы.

Он подчеркнул, что станция и экипаж не подверглись опасности.

Ранее издание Daily Star предупреждало о мощной солнечной буре в будущем, которая может привести к «интернет-апокалипсису».

Отмечалось, что из-за солнечной бури может произойти «коллапс в некоторых системах энергоснабжения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить