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НПО Лавочкина: вероятность успеха миссии «Луна-25» должна составить не менее 80%

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В НПО им. С.А. Лавочкина заявили, что вероятность успешной реализации первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» должна составить не менее 80%.

Об этом информирует ТАСС.

«В соответствии с ТЗ вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80%», — говорится в сообщении.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что запуск российского аппарата «Луна-25» состоится в августе.

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