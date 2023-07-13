НПО Лавочкина: вероятность успеха миссии «Луна-25» должна составить не менее 80%

В НПО им. С.А. Лавочкина заявили, что вероятность успешной реализации первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» должна составить не менее 80%.

Об этом информирует ТАСС. «В соответствии с ТЗ вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80%», — говорится в сообщении. Ранее в «Роскосмосе» заявили, что запуск российского аппарата «Луна-25» состоится в августе.