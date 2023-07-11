Российские учёные создали таблетки для определения содержания тяжёлых металлов в воздухе

Специалисты Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали таблетки, с помощью которых можно установить качество воздуха и дать прогнозы о его состоянии в будущем.

Таблетки сделаны из измельчённого порошка эвкалипта и двух видов фикусов, рассказали в ОИЯИ «Газете.Ru».

Данный метод пригоден для использования в жарких странах. Испытания проводились в Египте.

Кроме 30 образцов листьев эвкалипта и фикуса, учёные отобрали столько же образцов почвы в местах произрастания растений, а затем сравнили полученные результаты лабораторных анализов.

Метод нейтронного активационного анализа показал концентрацию 34 элементов в образцах листьев и 40 элементов в образцах почвы. Кроме того, исследование показало, что чувствительность у фикуса Бенджамина (F. Benjamina) к тяжёлым металлам и микроэлементам выше, чем у эвкалипта (E. Globulus).

Ранее климатолог Алексей Кокорин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что, по мнению учёных, в перспективе некоторые территории станут непригодны для сельского хозяйства из-за засухи. Это может привести к климатической миграции.