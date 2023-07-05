В МГМУ Сеченова рассказали, у жителей каких регионов России повышен риск дефицита селена

Специалисты выяснили, что у жителей Камчатки, Липецкой, Вологодской и Оренбургской областей повышен риск появления дефицита селена в организме в связи с низким содержанием этого микроэлемента в почве.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу МГМУ Сеченова.

Недостаток селена может привести к нарушению работы иммунитета, появлению онкологических и других заболеваний.

Согласно недавнему исследованию МГМУ, также дефицит селена связан с развитием ожирения и метаболического синдрома.

«В России самые дефицитные регионы по содержанию селена — Камчатка, Липецкая, Вологодская и Оренбургская области», — заявил директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета Минздрава России Анатолий Скальный.

При этом он назвал самыми благополучными по содержанию селена регионами Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан, Мордовию и Тамбовскую область.

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