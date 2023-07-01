Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Times: Китай может начать добычу ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия

Короткая ссылка
Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах.

Об этом пишет газета Times.

«Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью ещё при нашей жизни», — цитирует Годфри РИА Новости.

Он отметил, что Китай и Россия вкладывают «миллиарды» в освоение космоса и создание космического оружия.

«Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении», — высказался Годфри о деятельности Китая в космосе.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что человечество может достичь Марса в 2040 году.

Также в CMSA заявили, что китайские космонавты ступят на поверхность Луны до 2030 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить