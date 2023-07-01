Times: Китай может начать добычу ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия

Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах.

Об этом пишет газета Times.

«Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью ещё при нашей жизни», — цитирует Годфри РИА Новости.

Он отметил, что Китай и Россия вкладывают «миллиарды» в освоение космоса и создание космического оружия.

«Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении», — высказался Годфри о деятельности Китая в космосе.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что человечество может достичь Марса в 2040 году.

Также в CMSA заявили, что китайские космонавты ступят на поверхность Луны до 2030 года.