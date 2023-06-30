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Глава «Роскосмоса» заявил, что МКС после 2030 года перестанет работать в существующем виде

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Международная космическая станция (МКС) перестанет работать в существующем виде после 2030 года. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Глава «Роскосмоса» заявил, что МКС после 2030 года перестанет работать в существующем виде
  • kremlin.ru

Он напомнил, что решением правительства работа российского сегмента станции продлена до 2028 года.

«Но, к сожалению, мы должны констатировать, что после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть: либо будет управляемо затоплена, или переориентирована для других целей», — приводит ТАСС заявление Борисова.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030—2031 годах.

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