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Жители Ростовской области смогут увидеть «кровавую» Луну 3 июля

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Астроном Сергей Жмайлов рассказал, какие астрономические явления смогут увидеть жители Ростовской области в начале июля.
Жители Ростовской области смогут увидеть «кровавую» Луну 3 июля
  • Gettyimages.ru
  • © zilber42

В беседе с rostovgazeta.ru он заявил, что 3 июля появится «кровавая», или красная, Луна, которая будет видна невооружённым глазом и будет выглядеть крупнее, чем обычно.

«В период суперлуния Луна подходит к Земле максимально близко, а красный оттенок приобретает из-за пыли в атмосфере», — отметил Жмайлов.

По его словам, ещё одним значимым астрономическим событием будет соединение Луны и Юпитера.

«Планета и спутник Земли будут находиться друг напротив друга в ночь с 11 на 12 июля. Наблюдать это можно будет также невооружённым глазом», — добавил астроном.

Ранее специалист Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что после сильных магнитных бурь полярного сияния на Земле может и не быть.

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