Жители Ростовской области смогут увидеть «кровавую» Луну 3 июля

Астроном Сергей Жмайлов рассказал, какие астрономические явления смогут увидеть жители Ростовской области в начале июля.

В беседе с rostovgazeta.ru он заявил, что 3 июля появится «кровавая», или красная, Луна, которая будет видна невооружённым глазом и будет выглядеть крупнее, чем обычно.

«В период суперлуния Луна подходит к Земле максимально близко, а красный оттенок приобретает из-за пыли в атмосфере», — отметил Жмайлов.

По его словам, ещё одним значимым астрономическим событием будет соединение Луны и Юпитера.

«Планета и спутник Земли будут находиться друг напротив друга в ночь с 11 на 12 июля. Наблюдать это можно будет также невооружённым глазом», — добавил астроном.

Ранее специалист Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что после сильных магнитных бурь полярного сияния на Земле может и не быть.