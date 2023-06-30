Жители Ростовской области смогут увидеть «кровавую» Луну 3 июля
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В беседе с rostovgazeta.ru он заявил, что 3 июля появится «кровавая», или красная, Луна, которая будет видна невооружённым глазом и будет выглядеть крупнее, чем обычно.
«В период суперлуния Луна подходит к Земле максимально близко, а красный оттенок приобретает из-за пыли в атмосфере», — отметил Жмайлов.
По его словам, ещё одним значимым астрономическим событием будет соединение Луны и Юпитера.
«Планета и спутник Земли будут находиться друг напротив друга в ночь с 11 на 12 июля. Наблюдать это можно будет также невооружённым глазом», — добавил астроном.
Ранее специалист Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что после сильных магнитных бурь полярного сияния на Земле может и не быть.