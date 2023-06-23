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NASA проведёт подготовку индийских астронавтов к полёту на МКС в 2024 году

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NASA проведёт углублённую подготовку индийских астронавтов для их отправки на МКС в 2024 году.

«NASA проведёт углублённую подготовку астронавтов Индийской организации космических исследований (ISRO) с целью начала совместной работы на Международной космической станции в 2024 году», — говорится в сообщении Белого дома.

Космические агентства США и Индии планируют разработать программу сотрудничества в сфере пилотируемых космических полётов к концу 2023 года.

Стороны договорились обмениваться спутниковыми данными об изменении климата, управлении природными ресурсами и борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года. 

В основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций включены российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Они отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».

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