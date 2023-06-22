Дерматолог Лапина предупредила о последствиях сна без предварительного очищения кожи
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам врача, умывание необходимо, потому что за день на коже появляется кожное сало, пот и скапливается пыль. При этом правильная методика очищения должна соответствовать типу кожи и сезону.
«Ночь является периодом активного восстановления кожи. Несмытая декоративная косметика приобретает к утру неопрятный вид, пропитывает верхние слои эпидермиса, кожа не успевает восстановиться, приобретает сероватый оттенок», — прокомментировала Лапина.
Дерматолог считает, что игнорирование очищения кожи приводит к появлению раздражения, шелушения и воспаления.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в беседе с сайтом «Москва 24» предупредила, что некоторыми косметическими средствами небезопасно пользоваться в летнее время, если в их состав входят фотосенсибилизаторы.