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Дерматолог Лапина предупредила о последствиях сна без предварительного очищения кожи

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Дерматолог-косметолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина объяснила, почему нужно смывать косметику перед сном.
Дерматолог Лапина предупредила о последствиях сна без предварительного очищения кожи
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам врача, умывание необходимо, потому что за день на коже появляется кожное сало, пот и скапливается пыль. При этом правильная методика очищения должна соответствовать типу кожи и сезону.

«Ночь является периодом активного восстановления кожи. Несмытая декоративная косметика приобретает к утру неопрятный вид, пропитывает верхние слои эпидермиса, кожа не успевает восстановиться, приобретает сероватый оттенок», — прокомментировала Лапина.

Дерматолог считает, что игнорирование очищения кожи приводит к появлению раздражения, шелушения и воспаления.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в беседе с сайтом «Москва 24» предупредила, что некоторыми косметическими средствами небезопасно пользоваться в летнее время, если в их состав входят фотосенсибилизаторы.

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