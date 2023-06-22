Дерматолог Лапина предупредила о последствиях сна без предварительного очищения кожи

Дерматолог-косметолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина объяснила, почему нужно смывать косметику перед сном.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам врача, умывание необходимо, потому что за день на коже появляется кожное сало, пот и скапливается пыль. При этом правильная методика очищения должна соответствовать типу кожи и сезону.

«Ночь является периодом активного восстановления кожи. Несмытая декоративная косметика приобретает к утру неопрятный вид, пропитывает верхние слои эпидермиса, кожа не успевает восстановиться, приобретает сероватый оттенок», — прокомментировала Лапина.

Дерматолог считает, что игнорирование очищения кожи приводит к появлению раздражения, шелушения и воспаления.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в беседе с сайтом «Москва 24» предупредила, что некоторыми косметическими средствами небезопасно пользоваться в летнее время, если в их состав входят фотосенсибилизаторы.