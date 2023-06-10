Астероиды диаметром порядка 400—800 м сблизятся с Землёй в ближайшие дни

Два астероида сблизятся с Землёй в ближайшие дни.

Об этом сообщили в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

«В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида... подходят близко к Земле», — говорится в сообщении.

Размер астероидов составляет около 400—800 м.

Ранее корпорация «Роскосмос» сообщила, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится в августе. Сейчас аппарат «Луна-25» проходит заключительный цикл наземных испытаний.