Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Астероиды диаметром порядка 400—800 м сблизятся с Землёй в ближайшие дни

Короткая ссылка
Два астероида сблизятся с Землёй в ближайшие дни.
Астероиды диаметром порядка 400—800 м сблизятся с Землёй в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

«В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида... подходят близко к Земле», — говорится в сообщении.

Размер астероидов составляет около 400—800 м.

Ранее корпорация «Роскосмос» сообщила, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну состоится в августе. Сейчас аппарат «Луна-25» проходит заключительный цикл наземных испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить