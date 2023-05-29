Специалист Пирогова напомнила, что активное и пассивное курение способствует развитию туберкулёза

Активное и даже пассивное курение способствуют развитию туберкулёза, напомнила главный внештатный специалист по фтизиатрии Тюменской области Наталья Пирогова.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», исследованиями подтверждено, что доля курильщиков среди больных туберкулезом составляет не менее 70-75%. При этом вероятность инфицирования у курящих людей повышена в два раза.

«Попадая в здоровый организм, микобактерии туберкулеза в большинстве случаев погибают. Если и возникают при этом небольшие туберкулезные изменения, то они излечиваются здоровым организмом. Но ослабленный иммунитет не может побороть туберкулезную инфекцию», — рассказала специалист.

Вероятность заболевания туберкулезом зависит и от стажа курения, и от количества выкуриваемых в день сигарет, подчеркнула она.

«Риску заболевания туберкулезом легких в меньшей степени, чем курильщики, но все-таки подвержены и ранее курившие, и пассивные курильщики», — сказала Пирогова.

Врач пояснила, что бронхи чутко реагируют на воздействие внешней среды. Например, горячий дым убивает клетки эпителия, что освобождает путь для любых инфекций и способствует развитию онкологической патологии и туберкулеза.

Табачный дым при этом содержит по разным данным от 2000 до 4000 различных опасных для жизни веществ.

Один из наиболее эффективных способов предотвратить развитие туберкулёза — отказ от курения, подчеркнула она.

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