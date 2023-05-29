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Специалист Пирогова напомнила, что активное и пассивное курение способствует развитию туберкулёза

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Активное и даже пассивное курение способствуют развитию туберкулёза, напомнила главный внештатный специалист по фтизиатрии Тюменской области Наталья Пирогова.
Специалист Пирогова напомнила, что активное и пассивное курение способствует развитию туберкулёза
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Как сообщает «Тюменская область сегодня», исследованиями подтверждено, что доля курильщиков среди больных туберкулезом составляет не менее 70-75%. При этом вероятность инфицирования у курящих людей повышена в два раза.

«Попадая в здоровый организм, микобактерии туберкулеза в большинстве случаев погибают. Если и возникают при этом небольшие туберкулезные изменения, то они излечиваются здоровым организмом. Но ослабленный иммунитет не может побороть туберкулезную инфекцию», — рассказала специалист.

Вероятность заболевания туберкулезом зависит и от стажа курения, и от количества выкуриваемых в день сигарет, подчеркнула она.

«Риску заболевания туберкулезом легких в меньшей степени, чем курильщики, но все-таки подвержены и ранее курившие, и пассивные курильщики», — сказала Пирогова.

Врач пояснила, что бронхи чутко реагируют на воздействие внешней среды. Например, горячий дым убивает клетки эпителия, что освобождает путь для любых инфекций и способствует развитию онкологической патологии и туберкулеза.

Табачный дым при этом содержит по разным данным от 2000 до 4000 различных опасных для жизни веществ.

Один из наиболее эффективных способов предотвратить развитие туберкулёза — отказ от курения, подчеркнула она.

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