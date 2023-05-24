Российский космический грузовик пристыковался к модулю «Поиск» на МКС
Трансляцию стыковки вёл «Роскосмос».
«Есть касание. Сцепка... Поздравляем с успешной стыковкой», — сказал диктор.
В 15:56 мск ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала с космодрома Байконур.
Выведение «Прогресса МС-23» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно.
Корабль доставил на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, еду, одежду, а также наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ имени Н.Э. Баумана.