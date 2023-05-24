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Российский космический грузовик пристыковался к модулю «Поиск» на МКС

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Российский космический грузовик «Прогресс МС-23» пристыковался к модулю «Поиск» на Международной космической станции.

Трансляцию стыковки вёл «Роскосмос».

«Есть касание. Сцепка... Поздравляем с успешной стыковкой», — сказал диктор.

В 15:56 мск ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала с космодрома Байконур.

Выведение «Прогресса МС-23» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно.

Корабль доставил на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, еду, одежду, а также наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ имени Н.Э. Баумана.

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