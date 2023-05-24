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С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23»

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23», который доставит на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, еду, одежду, а также наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана.
С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23»
  • © РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия"

Полёт пройдёт по двухвитковой схеме сближения, стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента МКС состоится в 19:21 мск.

Всего грузовик доставит на станцию 2491 кг грузов.

Трансляцию запуска ведёт «Роскосмос».

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