С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23», который доставит на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, еду, одежду, а также наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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