Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» выведен на орбиту

Российский космический грузовик «Прогресс МС-23» выведен на орбиту. Через три часа после старта, в 19:21, он пристыкуется к модулю «Поиск» на Международной космической станции.

РИА Новости

В 15:56 ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала с космодрома Байконур. Выведение «Прогресса МС-23» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно, заявили в «Роскосмосе». Корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, еду, одежду, а также наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ имени Н.Э. Баумана.