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Ракета-носитель Falcon 9 запустила к МКС корабль Crew Dragon с экипажем на борту

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Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon к МКС с экипажем из четырёх человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию компании SpaceX.

«Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:37 по местному времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав команды входят экс-астронавт NASA Пегги Уитсон, предприниматель Джон Шоффнер и саудовские космонавты Али аль-Карни и Райана Барнауи.

В марте ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблём Dragon.

Днём ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-23» установлена на стартовый комплекс на Байконуре, сейчас её продолжают готовить к пуску.

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