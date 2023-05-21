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Ракету «Союз» с грузовиком «Прогресс» установили на стартовый комплекс на Байконуре

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Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-23» установлена на стартовый комплекс на Байконуре, сейчас её продолжают готовить к пуску.
Ракету «Союз» с грузовиком «Прогресс» установили на стартовый комплекс на Байконуре
  • РИА Новости

Запуск грузовика запланирован на 24 мая в 15:56 по московскому времени, сообщил «Роскосмос».

Транспортный грузовой корабль доставит на МКС наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Космонавты запустят его, чтобы отработать технологию развёртывания солнечного паруса.

Всего грузовик доставит на станцию 2491 кг грузов, среди которых топливо, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов.

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