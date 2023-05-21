Ракету «Союз» с грузовиком «Прогресс» установили на стартовый комплекс на Байконуре
- РИА Новости
Запуск грузовика запланирован на 24 мая в 15:56 по московскому времени, сообщил «Роскосмос».
Транспортный грузовой корабль доставит на МКС наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Космонавты запустят его, чтобы отработать технологию развёртывания солнечного паруса.
Всего грузовик доставит на станцию 2491 кг грузов, среди которых топливо, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов.