Ракету «Союз» с грузовиком «Прогресс» установили на стартовый комплекс на Байконуре

Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-23» установлена на стартовый комплекс на Байконуре, сейчас её продолжают готовить к пуску.

Запуск грузовика запланирован на 24 мая в 15:56 по московскому времени, сообщил «Роскосмос».

Транспортный грузовой корабль доставит на МКС наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Космонавты запустят его, чтобы отработать технологию развёртывания солнечного паруса.

Всего грузовик доставит на станцию 2491 кг грузов, среди которых топливо, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов.