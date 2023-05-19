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Грузовик «Прогресс МС-23» доставит на МКС студенческий спутник с солнечным парусом

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-23» доставит на МКС наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Космонавты запустят его, чтобы отработать технологию развёртывания солнечного паруса.
Грузовик «Прогресс МС-23» доставит на МКС студенческий спутник с солнечным парусом
  • РИА Новости

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Всего грузовик доставит на станцию 2491 кг грузов, среди которых топливо, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов.

«Также на грузовике отправят рабочее место для установки на внешней поверхности модуля «Звезда» во время выхода в открытый космос», — заявили в госкорпорации.

Кроме того, на «Прогрессе МС-23» к МКС отправят видеоспектральную систему для наблюдения земной поверхности для эксперимента «Ураган», а также перчаточный бокс «Главбокс-С» и аппаратуру для выполнения экспериментов «Асептик», «Коррекция», «Нейроиммунитет», «Сепарация» и «Вампир».

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