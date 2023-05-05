В Московском планетарии сообщили, что 5 мая произойдёт полутеневое затмение Луны

В Московском планетарии рассказали, что полутеневое затмение Луны произойдёт вечером 5 мая. Его можно будет наблюдать почти со всей территории России.

Об этом пишет РИА Новости.

«5 мая 2023 года с 18:14 до 22:31 мск Луна пройдёт через полутень Земли, произойдёт полутеневое лунное затмение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что затмение будет достаточно глубоким, но очень слабым, так как Луна пройдёт только около края тени Земли, всегда оставаясь в её полутени.

Максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдёт в 20:23 мск.

24 февраля заведующий обсерваторией кафедры физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский рассказал, какие небесные явления можно наблюдать в 2023 году.

По его словам, на 6—7 мая прогнозируются майские Аквариды.

Невский также сообщил, что 21 июня ожидается новолуние, а в ночь на 29 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет максимума.