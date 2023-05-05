В Московском планетарии сообщили, что 5 мая произойдёт полутеневое затмение Луны
Об этом пишет РИА Новости.
«5 мая 2023 года с 18:14 до 22:31 мск Луна пройдёт через полутень Земли, произойдёт полутеневое лунное затмение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что затмение будет достаточно глубоким, но очень слабым, так как Луна пройдёт только около края тени Земли, всегда оставаясь в её полутени.
Максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдёт в 20:23 мск.
24 февраля заведующий обсерваторией кафедры физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский рассказал, какие небесные явления можно наблюдать в 2023 году.
По его словам, на 6—7 мая прогнозируются майские Аквариды.
Невский также сообщил, что 21 июня ожидается новолуние, а в ночь на 29 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет максимума.