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Доцент РЭУ Тимофеев: быстрая разрядка смартфона может говорить о слежке через камеру

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Быстрая разрядка смартфона может говорить о том, что через его камеру ведётся слежка, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Он отметил, что при непрерывной работе камеры аккумулятор быстро разряжается.

В таком случае можно при помощи настроек определить куда идёт основное энергопотребление, если оно идёт на камеру — то возможно была установлена слежка.

Ранее руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова заявила, что «залипание» в смартфоне может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к ухудшению памяти.

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