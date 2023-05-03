Доцент РЭУ Тимофеев: быстрая разрядка смартфона может говорить о слежке через камеру
Об этом он рассказал агентству «Прайм».
Он отметил, что при непрерывной работе камеры аккумулятор быстро разряжается.
В таком случае можно при помощи настроек определить куда идёт основное энергопотребление, если оно идёт на камеру — то возможно была установлена слежка.
Ранее руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова заявила, что «залипание» в смартфоне может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к ухудшению памяти.