В «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты выйдут в открытый космос ночью 4 мая

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Российские космонавты выйдут в открытый космос в ночь с 3 на 4 мая.
В «Роскосмосе» сообщили, что российские космонавты выйдут в открытый космос ночью 4 мая
  • globallookpress.com
  • © NASA/Keystone Press Agency

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«По программе полёта российского сегмента станции выполнена подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-57) по российской программе, намеченному в ночь с 3 на 4 мая», — говорится в сообщении.

19 апреля в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили почти восьмичасовой выход в открытый космос.

За время нахождения в открытом космосе они выполнили несколько задач, среди которых стыковка радиатора к модулю «Наука» и установка площадки «Якорь» для фиксации ног во время выхода.

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