Глава «Роскосмоса» Борисов: ракету «Амур-СПГ» можно будет запускать более 50 раз
- РИА Новости
«Новый инновационный двигатель, который позволит обеспечивать свыше 50, может быть, даже 100 перезапусков первой ступени», — сообщил он, отметив, что двигатель будет работать на метане.
Опытно-конструкторская работа по новой ракете идёт в хорошем темпе, подчеркнул Борисов.
Он также рассказал, что российская сверхтяжёлая ракета должна быть многоразовой, это будет обязательным требованием при её создании.