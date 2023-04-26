Глава «Роскосмоса» Борисов: ракету «Амур-СПГ» можно будет запускать более 50 раз

Первую ступень многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которую разрабатывают в России, можно будет запускать в космос от 50 до 100 раз, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов во время марафона «Знание».

«Новый инновационный двигатель, который позволит обеспечивать свыше 50, может быть, даже 100 перезапусков первой ступени», — сообщил он, отметив, что двигатель будет работать на метане.

Опытно-конструкторская работа по новой ракете идёт в хорошем темпе, подчеркнул Борисов.

Он также рассказал, что российская сверхтяжёлая ракета должна быть многоразовой, это будет обязательным требованием при её создании.