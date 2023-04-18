В России разработали новый тип стали

Команда инноваторов из Белгородской области разработала сталь нового поколения для турбин ТЭС, которая позволит существенно улучшить экологическую составляющую в топливно-энергетическом комплексе России, отказаться от импортного оборудования и получить значительный экономический эффект.

«Идея заключается в том, чтобы разработать новый материал, который будет работоспособен при повышенных температурах перегретого пара, фактически перейти к суперсверхкритическим параметрам. Это позволит существенно сократить объёмы сжигаемого топлива, а следовательно, получить и значительную экономическую выгоду. Речь идёт примерно о пяти миллионах рублей в сутки на одну электростанцию», — рассказал один из авторов проекта Роман Мишнев.

В своих разработках исследователи ориентировались на базовую коммерческую сталь Р92 и применили новые подходы легирования, т.е. фактически изменили состав. Так, учёные добавили большее содержание бора и занизили содержание азота.

«Это привело к тому, что на сегодняшний день по уровню механических свойств разработанный материал не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Речь идёт в первую очередь про сопротивление ползучести. Новая сталь вполне сопоставима по характеристикам со значительно более дорогими аустенитными сталями и суперсплавами типа Inconel», — поясняет Мишнев.

Как подчёркивают разработчики, новый тип стали позволит не только получить существенный экономический эффект, но и в перспективе отказаться от импортного оборудования и существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Проект будет презентован на 18-м Международном фестивале молодёжного научно-технического творчества «От Винта!», который пройдёт в Сочи 26—29 апреля.