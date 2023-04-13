В Петербурге разработали инновационную одежду с системой климат-контроля

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В Санкт-Петербурге разработали инновационное изделие — «умную» одежду, которая вырабатывает энергию при движении человека.
В Петербурге разработали инновационную одежду с системой климат-контроля
  • Gettyimages.ru

Авторы разработки — группа молодых учёных, сообщает «Петербургский дневник».

«Наша команда собирается запустить производство умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. Для этого разработан прототип, который будет тщательно тестироваться», — прокомментировал один из авторов идеи Александр Иванов.

Проект Cyber Vestis — один из первых российских прототипов умной одежды. Его презентация пройдёт на фестивале «От Винта!» в Сочи 26—29 апреля.

Ранее Nation News сообщал, что Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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