В Петербурге разработали инновационную одежду с системой климат-контроля
- Gettyimages.ru
Авторы разработки — группа молодых учёных, сообщает «Петербургский дневник».
«Наша команда собирается запустить производство умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. Для этого разработан прототип, который будет тщательно тестироваться», — прокомментировал один из авторов идеи Александр Иванов.
Проект Cyber Vestis — один из первых российских прототипов умной одежды. Его презентация пройдёт на фестивале «От Винта!» в Сочи 26—29 апреля.
Ранее Nation News сообщал, что Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.