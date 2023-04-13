«Роскосмос» разработает систему подключения мобильного к сети без сотовой инфраструктуры

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Исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что госкорпорация в 2023 году приступит к созданию системы подключения мобильного устройства к сети в отсутствие сотовой инфраструктуры.
«Роскосмос» разработает систему подключения мобильного к сети без сотовой инфраструктуры
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на конгрессе «Сфера».

«Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутника и предоставлением прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования... В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки», — заявил Блошенко.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.

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