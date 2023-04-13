«Роскосмос» разработает систему подключения мобильного к сети без сотовой инфраструктуры
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на конгрессе «Сфера».
«Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутника и предоставлением прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования... В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки», — заявил Блошенко.
Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.