Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличить в России выпуск спутников.

В ходе торжественного мероприятия в Кремле по случаю Дня космонавтики глава государства отметил необходимость сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства.

«Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что нужно от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке.

По словам президента, Россия способна решать такие задачи.

Ранее в МИД России заявили, что Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.