Путин заявил о необходимости увеличить в России выпуск спутников
- РИА Новости
В ходе торжественного мероприятия в Кремле по случаю Дня космонавтики глава государства отметил необходимость сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства.
«Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что нужно от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке.
По словам президента, Россия способна решать такие задачи.
Ранее в МИД России заявили, что Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.