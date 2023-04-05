МИД России: Киев пытается воздействовать на российские спутники связи

Киев при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявил российский МИД. Россия вправе ответить подобающим образом на такие попытки киевского режима, все необходимые возможности для этого имеются, подчеркнули в Москве.

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В заявлении МИД отмечается, что такие действия украинских властей являются запредельным нарушением международного права. В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Киев работает более 500 спутников США и НАТО.