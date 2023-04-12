Курчатовский институт: термоэлектрическая станция «Елена» может использоваться на Луне

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Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что атомная термоэлектрическая станция теплоснабжения «Елена», созданная центром, может использоваться в лунных экспедициях.
Курчатовский институт: термоэлектрическая станция «Елена» может использоваться на Луне
  • Gettyimages.ru
  • © shngchuan gao qiu / EyeEm

«У нас есть станция «Елена»... которая может быть доставлена и собрана, например, на Луне... принципиально новый путь освоения огромной нашей страны... освоения Севморпути, всех поселений на Севере, дальних газо- и нефтедобычи», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, данная станция создаётся для использования в небольших труднодоступных посёлках. Её особенностью является то, что тепло в ней преобразовывается в электричество напрямую, с помощью так называемых термоэлектрогенераторов, вырабатывающих энергию за счёт разницы температур на контактах.

Ранее Ковальчук заявил, что в Соединённых Штатах, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены.

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