Михаил Ковальчук: США не разгадали рецепт сплава, покупая российские двигатели РД-180

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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что в Соединённых Штатах, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены.
Михаил Ковальчук: США не разгадали рецепт сплава, покупая российские двигатели РД-180
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом пишет РИА Новости.

«Они его (двигатель. — RT) разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что сложности с созданием сплавов для производства двигателей характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли.

Это, по его словам, ограничивает количество стран, у которых есть возможность производить двигатели для истребителей.

В октябре американская компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила ракету-носитель Atlas V с российским двигателем РД-180.

Отмечается, что спутник предназначен для предоставления цифрового телевизионного вещания на территории Африки.

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