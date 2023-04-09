NBC: учёные из Майами выявили случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Отмечается, что матери младенцев заболели коронавирусом на втором триместре беременности в 2020 году, когда ещё не было доступа к вакцинам.
Повреждение мозга у детей произошло из-за проникновения вируса в плод через плаценту.
У обоих детей наблюдались задержки в развитии, один из них умер в возрасте 13 месяцев.
Согласно мнению акушера-гинеколога из Университета Майами доктора Шахназ Дуары, данные случаи редки.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.