NBC: учёные из Майами выявили случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

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Учёные из университета Майами выявили два случая рождения детей с повреждениями мозга, возникшими по причине COVID-19, который перенесли их матери во время беременности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на исследование, размещённое в журнале Pediatrics.

Отмечается, что матери младенцев заболели коронавирусом на втором триместре беременности в 2020 году, когда ещё не было доступа к вакцинам.

Повреждение мозга у детей произошло из-за проникновения вируса в плод через плаценту.

У обоих детей наблюдались задержки в развитии, один из них умер в возрасте 13 месяцев.

Согласно мнению акушера-гинеколога из Университета Майами доктора Шахназ Дуары, данные случаи редки.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

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