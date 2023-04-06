Учёный Петрукович: невозможно полностью защититься от влияния магнитных бурь

Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович высказался о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека.

«Полностью от влияния магнитных бурь защититься невозможно, но можно их предсказывать. Мы примерно понимаем механизмы воздействия, можно их как-то парировать. Вот почему ИКИ уделяет большое внимание такой популярной части этого вопроса, потому что это хороший признак нашей зависимости от космоса», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, магнитные бури — это потенциально дополнительный ущерб в первую очередь для космических аппаратов, но их конструкция на это рассчитана.

Ранее директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, почему парад планет 28 марта уникален.