Учёный Петрукович: невозможно полностью защититься от влияния магнитных бурь

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Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович высказался о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека.
Учёный Петрукович: невозможно полностью защититься от влияния магнитных бурь
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«Полностью от влияния магнитных бурь защититься невозможно, но можно их предсказывать. Мы примерно понимаем механизмы воздействия, можно их как-то парировать. Вот почему ИКИ уделяет большое внимание такой популярной части этого вопроса, потому что это хороший признак нашей зависимости от космоса», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, магнитные бури — это потенциально дополнительный ущерб в первую очередь для космических аппаратов, но их конструкция на это рассчитана.

Ранее директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, почему парад планет 28 марта уникален.

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