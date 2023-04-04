Биолог Дейкин рассказал о перспективах технологии трансгенеза

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Кандидат биологических наук, директор Объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин заявил, что технология трансгенеза активно развивается в отношении животных и растений.
Биолог Дейкин рассказал о перспективах технологии трансгенеза
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«Естественно, когда мы проводим эксперименты на животных, мы всегда делаем это с оглядкой или с мыслями о том, как бы это могло повлиять на человека», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как напомнил Дейкин, любые эксперименты с модификацией генома человека, за исключением генной терапии, не разрешены. Учёный также отметил, что в случае с генной терапией речь в основном идёт о переносе генов от человека к человеку.

Ранее врач-генетик, член экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова посоветовала сдать генетический тест тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

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