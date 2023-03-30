Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту ещё один российский спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны России.

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — сообщили в министерстве.

Аппарату, который функционирует в штатном режиме, присвоен порядковый номер «Космос-2568».

Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нём.

29 марта ВКС России произвели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником.